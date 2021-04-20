Москва, , 13:35 — REGNUM Кремль больше не будет комментировать ситуацию с осужденным блогером Алексеем Навальным, заявил 20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы больше не имеем возможности комментировать вообще эту ситуацию с этим гражданином, этим осужденным, и не будем этого делать, потому что мы не располагаем информацией», — сказал представитель Кремля.

Что касается призывов ПАСЕ освободить Навального, Песков заявил, что если они занимаются «конкретным гражданином, им нужно адресовать свои вопросы во ФСИН».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в случае смерти осужденного в России блогера Навального для Москвы будут последствия.

Напомним, в феврале 2021 года Симоновский суд Москвы отправил Навального в колонию, заменив ему условный срок на реальный. Блогер проведёт в исправительном учреждении под Владимиром около двух с половиной лет.

Читайте также: Захарова отреагировала на запрет ЕСПЧ передавать данные о Навальном