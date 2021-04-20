Таллин, , 13:34 — REGNUM В ноябре нынешнего года рабочая группа министерства образования Эстонии представит план полного перехода системы образования страны на эстонский язык. Об этом сообщил ERR со ссылкой на заявление министра Лийны Керсна.

Отвечая на запрос депутатов парламента Эстонии Рийгикогу, она заявила, что первое заседание созданной группы пройдет 23 апреля. Ее возглавляет вице-канцлер министерства Кристи Винтер-Немвалтс, в состав рабочей группы включены учителя различных школ и детских садов.

В плане будет подробно описано решение проблемы нехватки учителей и повышения уровня подготовки педагогов.

Программа развития эстонского языка предусматривает полный переход на эстоноязычное образование к 2035 году. Если этой цели удастся достичь раньше, то это будет дополнительным плюсом, отметила министр Керсна.

Родители русских школьников и представители русской общины Эстонии, правозащитники, международные организации, включая ОБСЕ, неоднократно обращали внимание на недопустимость эстонизации образования в стране на русском языке. Родители детей сразу нескольких русских школ судятся с государством по поводу закрытия русских классов.

МИД России неоднократно критиковал страны Прибалтики за насильственную ликвидацию образования на русском языке и ущемление языковых прав крупнейшего нацменьшинства региона.