Под Ярославлем разлили неизвестную жидкость
Ярославль, 20 апреля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Ярославском районе в пруды может попасть жидкость неизвестного происхождения. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.
Yarnews.net
Разлитая жидкость
В районе деревни Городищи около прудов кто-то сбросил два пластиковых куба с белой жидкостью, которая разлилась и стала похожа на водоем.
«Есть угроза протекания в пруды, где ловят рыбу и купаются. Фото прилагаем. Это не снег, кидали камни — это белая жидкость. Пойдёт дождь, и все это притечет в водоём. Кто-нибудь, помогите нам!» — просят о помощи местные жители.
На место уже выехали сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.