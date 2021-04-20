Ярославль, 20 апреля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Ярославском районе в пруды может попасть жидкость неизвестного происхождения. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Yarnews.net Разлитая жидкость

В районе деревни Городищи около прудов кто-то сбросил два пластиковых куба с белой жидкостью, которая разлилась и стала похожа на водоем.

«Есть угроза протекания в пруды, где ловят рыбу и купаются. Фото прилагаем. Это не снег, кидали камни — это белая жидкость. Пойдёт дождь, и все это притечет в водоём. Кто-нибудь, помогите нам!» — просят о помощи местные жители.

На место уже выехали сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.