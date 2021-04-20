Псков, , 13:37 — REGNUM В Псковской области за сутки выявили 55 новых зараженных коронавирусом лиц, что на шесть человек больше, чем днем ранее. Об этом 20 апреля сообщили в региональном оперативным штабе.

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За минувшие сутки в регионе выписано по выздоровлению 54 человека. Зарегистрированы еще два летальных исхода. Таким образом, с начала пандемии в области было выявлено 35 644 инфицированных, из них выздоровели — 25 178 человек, в том числе 126 — за минувшие сутки. Умерло от COVID-19 309 жителей, 19 апреля в регионе было зарегистрировано еще два летальных исхода от ковида.

«Более 38 тыс. жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них 23,8 тыс. — полностью завершили вакцинацию», — напомнил губернатор региона Михаил Ведерников и призвал жителей прививаться от коронавируса.

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