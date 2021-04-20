Берлин, , 13:35 — REGNUM В сети появилась информация о технических характеристиках роскошного электромобиля Mercedes EQS. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.

По данным журналистов издания, запас хода EQS составит 770 км (по циклу WLTP). Это вполне сопоставимо с показателями электрокаров от Tesla. Так, электрический автомобиль Tesla Model S может проехать на одном заряде 624 км (по циклу WLTP). Превзойти результат немецкого конкурента может только версия Tesla Plaid, которая ещё не вышла в массовое производство.

Впечатляющую дальность хода Mercedes-Benz EQS обеспечивает аккумулятор ёмкостью чуть более 110 кВт-ч и система управления энергопотреблением.

Ранее компания Mercedes-Benz представила новый электрокроссовер EQ Night. Собираться машина будет в Пекине, а на рынки КНР и Европы она поступит в конце нынешнего года. В Соединённых Штатах модель появится только в 2022 году.

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