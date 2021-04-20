Оренбург, , 13:31 — REGNUM Губернатору Оренбургской области Денису Паслеру предложили возглавить команду спонсоров и меценатов в благотворительном футбольном турнире, который Оренбургский благотворительный фонд «Сохраняя жизни» планирует провести, чтобы собрать средства на строительство реабилитационного центра для детей-жертв преступлений. Об этом на своей странице в соцсети сообщила руководитель фонда Анна Межова.

«Почему именно Паслеру? Скажете, что слишком высоко замахнулась? Ну, во-первых, этот центр — не просто рядовой какой-то проект, этот центр способен изменить систему реабилитации детей-жертв преступлений. Это огромный шаг для нашей страны в принципе. А что уж до Оренбургской области, так проект при должной поддержке властей может стать тем, чем можно гордиться, показывать на федеральном уровне, приводить в пример и масштабировать на другие регионы. Много ли вы знаете таких проектов у нас в области? Вот именно поэтому и Паслеру. Считаю, что он должен не только знать, но и принимать активное участие в поддержке проекта. Ну, а во-вторых, мне уж больно часто на глаза попадаются новости, о том, что губернатор любит играть в футбол. Сам Бог велел пригласить, раз такое дело», — сказала общественница.

Она выразила надежду, что проведение такого благотворительного мероприятия поможет и деньги собрать на благое дело, и интересное событие для города сделать.

Добавим, реабилитационный центр «Серебряный ручей» планируется построить на территории Соль-Илецкого района. На реализацию проекта необходимо почти 117 млн рублей.

В первую очередь в центре будет оказываться помощь детям-жертвам преступлений по тяжким и особо тяжким статьям. Вместимость центра рассчитана на оказание помощи 500 детям и 400 родителям в год. Одномоментно в учреждении смогут пребывать 20 родителей и 25 детей.

«Такой центр был жизненно необходим детям, жертвам преступлений еще вчера. И только вместе мы сможем изменить эту ситуацию уже сейчас», — считает Анна Межова.

Она привела ужасающую статистику СКР, согласно которой за девять месяцев 2020 года возбуждено 16 494 уголовных дела о преступных посягательствах в отношении детей, окончено 10 770 уголовных дел, признаны потерпевшими 11 640 несовершеннолетних. Это тяжкие и особо тяжкие преступления, в которых дети становятся жертвами насилия и нуждаются в психологической реабилитации. При этом в России нет не одного реабилитационного центра, где ребенок мог бы с мамой или другим значимым взрослым получить грамотную и бережную психологическую помощь. Ежегодно в такой реабилитации нуждаются более 10 тысяч детей, и эта цифра постоянно растет.