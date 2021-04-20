Монтрё, Швейцария, , 13:31 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не намерен отдавать футбол небольшой группе жадных людей. Об этом 20 апреля заявил глава организации Александр Чеферин на заседании конгресса.

По словам Чеферина, небольшая группа владельцев клубов хочет сделать футбол приватным, но УЕФА был готов к этому и уже разработал новое видение.

«На нашей стороне правительства, национальные федерации, клубы, болельщики по всему миру. Против нас — небольшая группа жадных людей. Отдадим ли мы им футбол? Нет», — сказал Чеферин.

Он призвал владельцев клубов, которые вошли в Суперлигу, исправить ошибку. По его словам, время на это ещё есть.

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», итальянские «Интер «, «Милан» и «Ювентус» и испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико».

Читайте ранее в этом сюжете: УЕФА не намерен отменять систему финансового fair play