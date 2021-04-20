Госдума переводит в электронный вид регистрацию сделок с недвижимостью
Москва, 20 апреля, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о регистрации недвижимости, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля. Итоговое, третье чтение законопроекта запланировано на 22 апреля.
Для органов госвласти и местного самоуправления устанавливается обязанность представлять документы для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав только в электронном виде.
Исключается возможность ведения реестровых дел (которые представляют собой совокупность документов, на основании которых в ЕГРН внесены необходимые сведения) в бумажной форме.
Одновременно устанавливается запрет на создание интернет-сайтов, программ и приложений, посредством которых предоставляется доступ к информационным ресурсам и обеспечивается возможность предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН.
Правообладатель объекта недвижимости получает право посредством использования личного кабинета представлять в форме электронных документов в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав, возникающих, изменяющихся, прекращающихся или переходящих к другому лицу на основании сделки, заключенной в отношении объекта недвижимости, принадлежащего правообладателю. Заключение такой сделки может осуществляться с применением примерных условий соответствующих договоров, разработанных органом регистрации прав, размещенных на официальном сайте и опубликованных в печати, отмечают в правительстве.
Уточняется, что необходимые для осуществления государственной регистрации прав документы в форме документов на бумажном носителе представляются в подлинном экземпляре и возвращаются заявителю после завершения государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав с отметкой об их переводе в форму электронного образа документа.
Особый случай
Законопроектом определяется, что, если в отношении жилого или садового дома, созданных на садовом земельном участке, земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, до дня вступления в силу федерального закона
В случае, если право заявителя на земельный участок зарегистрировано в ЕГРН, предоставление правоустанавливающего документа на такой земельный участок не требуется.
При этом наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомления об окончании их строительства или реконструкции не требуется.
Читайте также: Портал госуслуг ознакомит граждан с характеристиками их недвижимости