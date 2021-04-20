Москва, , 13:34 — REGNUM Российское посольство в столице Ливии — Триполи — могут открыть до конца текущего года или даже раньше. Об этом 20 апреля рассказал журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

«(Российское посольство в Триполи) может быть (открыто) и раньше (конца нынешнего года)», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Ливии в поддержку механизма прекращения огня и вывода иностранных сил из страны.