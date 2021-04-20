Цинь Шихуан, 20 апреля 2021, 16:20 — REGNUM Правительство Японии объявило, что из-за превышения нормы содержания радиоактивных веществ в водах японской префектуры Фукусима, на рынках страны вводится запрет на продажу морского ерша. По информации японских СМИ, с 1 апреля в водах префектуры Фукусима в теле красного окуня было обнаружено 270 беккерелей радиоактивного цезия, что значительно выше нормы. Это фактически нивелирует снятие ограничений прошлого года по выводу продукции на рынок, говорится в материале китайского телеканала CCTV.
Пользователи китайской социальной сети Sina Weibo под соответствующей публикацией обсудили данную проблему на фоне планов Японии сбросить в океан зараженную радиацией воду на АЭС «Фукусима», которую, по заверениям японских политиков, «можно пить».
Многие пользователи удивились некоторым странностям. Например, если содержание радиоактивных веществ обнаружено в рыбе, то почему запрещен к продаже только один вид? Неужели другие виды рыб устойчивы к радиации? Кто-то предположил, что запрещают наобум.
Некоторые предприимчивые граждане предположили, что вскоре Япония останется без рыбы, поэтому им нужно свозить на остров китайских лягушек. Кто-то предположил, что Япония уже давно тайком сбрасывает в море ядерные отходы и больше скрывать этого не может, поэтому планирует «легализоваться».
Десятки пользователей твердо решили, что если вздумают отравить своих врагов, то уже точно знают, куда им стоит пойти, — в японский ресторан.