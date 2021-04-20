20 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Климент Александров, , 16:02 — REGNUM Джо Байден демонстрирует спокойное, умеренное поведение. Ему помогает жизнь, проведенная в Вашингтоне, покорные СМИ и заметный контраст с волатильностью Дональда Трампа.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

В то время как огромная личность Трампа привлекала постоянное внимание средств массовой информации и заставляла его критиков и поклонников переоценивать значение его политики, помощники Байдена приняли намеренно заниженный подход, призванный вызвать самодовольство. Билл Клинтон вел переговоры с республиканцами в Конгрессе, чтобы убедить их принять многие из его самых важных внутренних законопроектов, и лавировал между двумя партиями, чтобы найти третий путь. Барак Обама прибегнул к исполнительным действиям и в значительной степени не смог принять важные законы после того, как потерял контроль над Конгрессом.

Очевидный вывод Байдена из опыта его предшественников заключается в том, что демократы не были достаточно агрессивны в начале своего срока, когда у них было большинство и политический капитал, чтобы реализовать свою повестку. Он полон решимости не повторять этой ошибки, и в результате агрессивный либерализм перешел в нападение.

Более уверенный консерватизм, опираясь на свои внутренние экономические и внешнеполитические успехи в 1980-е годы, продолжал оказывать свое влияние даже тогда, когда демократы заняли Белый дом. Билл Клинтон лихо заявил: «Эпоха большого правительства закончилась», вспомнив заявление Рейгана о том, каковы самые страшные слова в английском языке: «Я из правительства, и я здесь, чтобы помочь». Клинтон провел переговоры и подписал Закон о сбалансированном бюджете 1997 года, который включал сокращение темпов роста Medicare, и внес поправки в Medicaid, чтобы позволить снизить ставки поставщиков. Даже Обама почувствовал необходимость включить снижение ставок Medicare, чтобы частично компенсировать расходы, в Закон о доступном медицинском обслуживании, и провел переговоры по Закону о бюджетном контроле и его ограничениям на расходы и автоматическое сокращение секвестра после того, как он потерял большинство в Конгрессе. Тогда как BBA, наряду с пузырем доткомов, помогла создать временный профицит федерального бюджета, нынешние демократы недавно приняли законопроект о помощи COVID на сумму 1,9 трлн долларов и регулярно игнорируют правила оплаты.

Надпись на транспаранте «Medicare для всех»

Многие прогрессисты выступают за продолжение налоговых каникул и еще больше дефицитных расходов для законопроекта Байдена об инфраструктуре, ссылаясь на исторически низкие затраты по займам и утверждая, что новые расходы будут генерировать будущие компенсирующие доходы. Самые крайние демократы приняли современную монетарную теорию и отвергают важность борьбы с накопленным долгом или годовым дефицитом федерального правительства. Клинтон пообещал «покончить с социальным обеспечением, как мы его знаем», и в конечном итоге договорился с республиканцами Конгресса о проведении реформы социального обеспечения в 1996 году. В результате законодательство установило пожизненные ограничения на определенные денежные пособия, прекратив социальное обеспечение как право, обязало получателей работать или посещать школу и предоставило штатам большую гибкость в разработке и управлении их программами.

Демократы сегодня включили почти универсальный возвращаемый налоговый кредит на детей в свой законопроект о помощи после пандемии, а также дополнительные субсидии Obamacare. Обе субсидии отменяют принципы реформы социального обеспечения, предусматривающие целевую временную помощь, привязанную к требованиям образования или работы. Прогрессисты надеются, что эти предположительно временные льготы окажутся популярными и, следовательно, долговечными, как и многие предыдущие федеральные субсидии. Клинтон ввел в действие последнее широкое повышение налогов в 1993 году, когда он повысил как ставки индивидуального и корпоративного подоходного налога, так и налоги на топливо. Сегодня демократы рассматривают возможность повышения ставок индивидуального и корпоративного подоходного налога, а также ставок прироста капитала и расширения налогов на недвижимость в рамках своего законопроекта об инфраструктуре. Помимо компенсации части своих новых расходов, демократы выглядят мотивированными желанием бороться с растущим неравенством в богатстве.

Было время, когда демократы боялись, что их обвинят в либерализме по части налогов или назовут «партией классовой борьбы». Теперь они открыто высмеивают республиканцев за поддержку «просачивающейся экономики» и принимают популистские нападки на богатых. Байден был автором законопроекта о преступности 1994 года, который предусматривал финансирование 100 000 полицейских и тюрем, расширил федеральную смертную казнь, поощрял обязательное вынесение приговоров и в остальном доказал, что демократы не были мягки с преступниками. Мейнстримные демократы однажды присоединились к республиканцам, назвав снижение уровня бедности и подростковой беременности доказательством успеха реформы социального обеспечения, а снижение уровня преступности — доказательством успеха подхода «закон и порядок». А теперь прогрессисты ратуют за изъятие средств из полицейских департаментов и настаивают на новой политике, стремясь положить конец денежному залогу, отменить смертную казнь, декриминализировать многие преступления и сократить сроки наказания.

Клинтон обещал отлаживать, а не прекращать позитивные действия, так что расовые предпочтения часто изображались как временные, вызванные конкретными прошлыми актами дискриминации и призванные привести к созданию общества не различающих цвета кожи людей (своего рода «дальтоников»). Но хотя тогда многие либералы оправдывали политику позитивных действий экономическими, а не расовыми соображениями, сегодня либералы заменили классовую идентичность расовой и гендерной — как наиболее актуальной политической призмой. И более не считают общество «дальтоников» возможным или идеальным. Демократы ввели четкие квоты на «разнообразие» для советов директоров компаний, ввели критическую расовую теорию в школьные программы и иным образом указывают на признаки системного расизма в обществе.

Билл Клинтон

Что касается социальной политики, Клинтон подписал Закон о защите брака, запрещающий однополые браки, провозгласил, что аборты должны быть «безопасными, законными и редкими», и подписал Закон о восстановлении свободы вероисповедания, автором которого был тогдашний республиканец Чак Шумер (ныне — лидер демократов в Сенате США). Во время своей первой президентской кампании Обама также выступал против однополых браков. Сегодняшние демократы становятся всё более светскими, нетерпимыми к кандидатам, выступающим против абортов, и резко выступают против даже самых скромных ограничений на аборты, в том числе на поздних сроках.

Средства массовой информации сетуют на гибель двухпартийности, особенно когда это связано с тем, что республиканцы идут на компромисс со своими принципами, чтобы голосовать за предложения демократов. Партийцам действительно было легче работать по партийным линиям, когда между их политикой и избирателями было больше совпадений. Только в то время как республиканцы продолжают бороться за сокращение налогов, расходов и регулирования, демократы переместили свои цели далеко влево.

Республиканцы рассчитывают, что реакция на эти крайние позиции приведет их к победам на промежуточных выборах, но им следует активнее отстаивать политику, которую обе стороны когда-то считали важной.