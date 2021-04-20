Киев, , 13:31 — REGNUM Депутату Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгению Шевченко придётся объяснить свою встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Александр Корниенко 20 апреля в комментарии изданию «Гордон».

По его словам, парламентарий ездил в Белоруссию как частное лицо и действовал по своей инициативе.

«Шевченко не был делегирован фракцией, партией «Слуга народа», министерством иностранных дел или офисом президента Украины на проведение любых переговоров с официальными лицами Белоруссии. Он также не входит в состав парламентской делегации… соответственно, все встречи, которые он проводит или будет проводить, являются его личной инициативой. Он действует как частное лицо, а не представитель государства», — заявил глава фракции «Слуга народа».

Он отметил, что Шевченко придётся объяснить свои действия по возвращении на Украину.

«Подобные действия как минимум нарушают порядок реализации внешней политики на Украине и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях», — добавил Корниенко.

Напомним, во время встречи с украинским депутатом Лукашенко заявил о желании обсудить белорусско-украинские отношения, а также обрадовался тому, что на Украине остались люди, уважающие Белоруссию.

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