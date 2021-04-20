Киев, 20 апреля 2021, 13:31 — REGNUM Депутату Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгению Шевченко придётся объяснить свою встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Александр Корниенко 20 апреля в комментарии изданию «Гордон».
По его словам, парламентарий ездил в Белоруссию как частное лицо и действовал по своей инициативе.
Он отметил, что Шевченко придётся объяснить свои действия по возвращении на Украину.
Напомним, во время встречи с украинским депутатом Лукашенко заявил о желании обсудить белорусско-украинские отношения, а также обрадовался тому, что на Украине остались люди, уважающие Белоруссию.
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