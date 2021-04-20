Сеул, , 13:30 — REGNUM КНДР может нарастить киберактивность, нацеленную на «финансовые учреждения и аналитических центры» Южной Кореи, США и других странах из-за пандемии коронавируса и продления санкций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на научного сотрудника Института стратегии национальной безопасности Южной Кореи (INSS) О Иль Сока.

По его словам, кибератаки на финансовые учреждения и криптовалютные биржи по всему миру могут быть направлены на то, чтобы увеличить объём иностранной валюты.

Представитель института подчеркнул, что кибератаки со стороны Пхеньяна могут вынудить администрацию Джо Байдена рассматривать их как «серьёзные угрозы» и принимать более агрессивные ответные меры.

Он также не исключил возможность того, что в случае крупномасштабной кибератаки со стороны КНДР, США могут ввести новые экономические санкции.