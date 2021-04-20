Москва, , 13:25 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что председатель ПАСЕ Хендрик Дамс удалил из зала хама-парламентария, и сделал выводы, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

«Очень серьезный разговор идет. Кстати председатель ПАСЕ господин Дамс сегодня остановил хамство одного члена ПАСЕ в адрес РФ и из зала удалил», — сказал Володин.

Спикер Госдумы допустил перемены в работе ПАСЕ.

«Может, это случайность, а может все-таки что-то меняется в нашей Европе. Хотя сложно говорить об этом», — рассуждает Володин.

Депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко лишили слова в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и удалили из зала заседаний. Во время дебатов, посвящённых резолюции о стратегических приоритетах Совета Европы, украинский депутат заявил, что в документе много внимания уделено вопросам искусственного интеллекта, однако совсем не говорится о территориальной целостности стран-участниц и мирном урегулировании конфликтов в регионе.

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