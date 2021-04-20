Новосибирск, , 13:25 — REGNUM Вывести на улицы Новосибирской области традиционные колонны для участия в акции «Бессмертный полк» в 2021 году невозможно. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщил губернатор региона Андрея Травников.

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«Несмотря на то, что в Новосибирской области эпидситуация достаточно спокойная, ситуация вокруг региона и в мире не позволяет нам идти на такие риски», — подчеркнул он.

Несмотря на то, что в 2021 году шествие «Бессмертного полка» снова пройдёт в режиме онлайн, проведение акции будет отличаться от формата прошлого года. Шествие «Бессмертного полка» состоится 9 мая в 15:00 по местному времени во всех регионах России.