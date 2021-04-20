Санкт-Петербург, 20 апреля, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге у «Лахта центра» загорелись камыш и трава. На месте работают пожарные. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM «Лахта центр»

Информация о возгорании у берега Лахтинского разлива в Приморском районе Санкт-Петербурга поступила на пульт дежурного днем 20 апреля. В районе дома 49/92 по Мебельной улице загорелся камыш и трава.

Как сообщили в ведомстве, зафиксировано три очага горения камыша, по 40 метров каждый, и пал травы 100 метров по фронту.

«Угрозы распространения нет. Ликвидируют ранцевыми установками и подручными средствами», — уточнили в региональном управлении МЧС.

Отметим, в социальных сетях не упустили возможность обсудить данное ЧП. Так, некоторые пользователи иронизируют, что таким образом «готовят земли к застройке», другие наоборот отмечают, что с помощью огня избавляются от мусора, которого на берегу Лахтинского разлива очень много.

Видео: группа «ВКонтакте» — «ДТП и ЧП СПб«