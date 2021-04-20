Рязань, , 13:26 — REGNUM В Рязанской области 20 апреля выявлен 51 носитель коронавируса, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Больше всего заболевших COVID-19 в возрастной группе от 46 до 64 лет — 11 445 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,19%. С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 27 321 жителя. Справились с заражением 25 686 человек, в том числе 76 пациентов выписаны за прошедшие сутки.

Поданным федерального оперативного штаба, зарегистрировано ещё три летальных исхода. Таким образом, в регионе от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 424 человека.