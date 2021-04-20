Москва, , 13:41 — REGNUM Стилист Владислав Лисовец рассказал о своих внебрачных детях. Видео с интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи» было опубликовано 20 апреля.

Стилист обсудил с ведущим проекта Вячеславом Манучаровым дискриминацию певицы Манижи, свою национальность, а также признался, что у него есть дети. «Мне заявили, что у меня есть двое детей. Я не буду говорить ни пол, ни имена. У нас с той девушкой был личный конфликт», — рассказал Лисовец, добавив, что по его мнению, дети на него не похожи.

ИА REGNUM напоминает, что Владислав Лисовец — российский стилист и предприниматель. Он является владельцем сети салонов красоты «Парикмахерская Контора» и основателем школы стиля «LISOschool».

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