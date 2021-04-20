Москва, , 13:31 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов и посол США в России Джон Салливан смогут вернуться к работе в посольствах своих стран после консультаций и при условии целесообразности. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 20 апреля журналистам.

Он отметил, что обычно послы возвращаются к работе после завершения консультаций в своих столицах, когда это обосновывается целесообразностью. На текущий момент отношения Москвы и Вашингтона находятся в своей низшей точке.

Есть определенные последствия недружественных мер США в отношении России, есть ответные меры Москвы. Также существуют контакты, включая контакты секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана по обсуждению сложившейся ситуации, добавил Песков.

«Если в результате этого возникнет целесообразность, то тогда послы, наверное, вернутся и приступят к исполнению своих обязанностей», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, американский посол в России Салливан намерен отбыть в свою столицу для консультаций на текущей неделе, то есть до 25 апреля. Посол России в США Антонов был отозван в Москву ещё в марте.

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