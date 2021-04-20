Москва, 20 апреля 2021, 13:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин продолжает подготовку послания Федеральному собранию, сообщил 20 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент сегодня продолжает подготовку к посланию. Дорабатываются последние моменты», — сказал представитель Кремля.
Как сообщало ИА REGNUM, ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию состоится 21 апреля.
Ранее в Кремле подчеркнули, что из-за коронавирусных ограничений число сотрудников прессы и формат их работы на послании Путина «будут определены с учётом требований Роспотребнадзора».
Читайте также: Путин провёл совещание по подготовке послания Федеральному собранию