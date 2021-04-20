Тбилиси, , 13:25 — REGNUM Руководство основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) должно подписать соглашение с властями о выходе из политического кризиса только после освобождения из-под стражи председателя ЕНД Ники Мелии. Об этом бывший грузинский президент сообщил 20 апреля на своей странице в соцсети Facebook.

Мелию обвиняют в организации беспорядков в Тбилиси в июне 2019 года. Он находился на свободе, пока не выбросил электронный браслет и не отказался вносить залог, назначенный судом. В Евросоюзе предложили внести залог за лидера ЕНД, но тот отказывается.

«Ника Мелия должен покинуть тюрьму без каких-либо унизительных условий, без непонятного залога. Он так желает, потому что находится там незаконно и без вины. Но после того, как он выйдет из тюрьмы, я хотел бы призвать ЕНД подписать это соглашение», — сказал Саакашвили в видеообращении.

По мнению экс-президента, благодаря соглашению о выходе из политического кризиса в Грузии ЕНД сможет «отстранить от власти» правящую партию «Грузинская мечта».

Напомним, в соглашении по выходу из политкризиса говорится, что власти страны обязуются провести ряд реформ, а также досрочные выборы в парламент, если «Мечта» на выборах в органы самоуправления получит менее 43% голосов. Депутаты от оппозиционных партий, согласно соглашению, должны прекратить бойкот парламента. Соглашение не подписали лидеры партий ЕНД и «Европейская Грузия».

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