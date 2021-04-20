Москва, , 13:21 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о проверке призывной комиссией отсрочек от призыва на военную службу, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

«Закон позволит минимизировать случаи вынесения ошибочных заключений о категории годности граждан к военной службе по состоянию здоровья», — отметил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»).

Наличие оснований и правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья проверяется призывной комиссией субъекта РФ в порядке, установленном Положением о военно-врачебной экспертизе.

В случае выявления нарушений по решению призывной комиссии региона проводится контрольное медицинское освидетельствование граждан в порядке, определенном Положением о военно-врачебной экспертизе.

Заявившие о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, направляются на контрольное медицинское освидетельствование.