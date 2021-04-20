Элиста, , 13:21 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков уволил руководителя Элистинской городской станции по борьбе с болезнями животных. Соответствующий документ опубликован на сайте главы республики.

«Освободить Шаханова Виктора Александровича от занимаемой должности начальника бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Элистинская городская станция по борьбе с болезнями животных» по инициативе работника (по собственному желанию)», — говорится в документе.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии расследовали уголовное дело в отношении банды ветеринаров-взяточников — работников Яшкульской районной станции по борьбе с болезнями животных и республиканского управления ветеринарии.

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