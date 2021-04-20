Москва, , 13:20 — REGNUM В России всё меньшему количеству аспирантов удаётся по окончании учёбы защитить диссертацию. Об этом 20 апреля в ходе общего собрания членов Российской академии наук сообщил глава РАН Александр Сергеев.

По его словам, в 2010 году аспирантов было 157 тыс. человек, в 2019 году — 84 тыс. человек.

«Доля окончивших аспирантуру защитой диссертации в 2019 году составила 10%, а в 2020-м году — 9%», — привёл цифры Сергеев.

Он указал на необходимость серьёзно проанализировать ситуацию с аспирантурой и принять все исчерпывающие меры, чтобы её изменить.

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«Мы считаем, что в законе о науке должна появиться аспирантура, поскольку сама защита диссертации — это уже то, что должно регулироваться законом о науке», — подчеркнул глава РАН.

Также отмечается и снижение количества докторов и кандидатов наук. За последние пять лет их стало на 10 тыс. человек меньше. Всего сейчас, как рассказал Сергеев, в России около 100 тыс. кандидатов и докторов наук, из которых 75 тыс. — кандидаты и около 25 тыс. — доктора наук.

«Существуют негативные тенденции в обеспечении необходимого качественного состава исследователей в отечественной науке», — цитирует ТАСС Сергеева.

Руководитель академии наук подчеркнул, что, несмотря на значительное количество грантов для привлечения молодёжи в науку, «все-таки, по-видимому, престиж работы учёного не очень высок».