Москва, 20 апреля 2021, 13:20 — REGNUM В России всё меньшему количеству аспирантов удаётся по окончании учёбы защитить диссертацию. Об этом 20 апреля в ходе общего собрания членов Российской академии наук сообщил глава РАН Александр Сергеев.
По его словам, в 2010 году аспирантов было 157 тыс. человек, в 2019 году — 84 тыс. человек.
Он указал на необходимость серьёзно проанализировать ситуацию с аспирантурой и принять все исчерпывающие меры, чтобы её изменить.
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Также отмечается и снижение количества докторов и кандидатов наук. За последние пять лет их стало на 10 тыс. человек меньше. Всего сейчас, как рассказал Сергеев, в России около 100 тыс. кандидатов и докторов наук, из которых 75 тыс. — кандидаты и около 25 тыс. — доктора наук.
Руководитель академии наук подчеркнул, что, несмотря на значительное количество грантов для привлечения молодёжи в науку, «все-таки, по-видимому, престиж работы учёного не очень высок».