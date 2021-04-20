Москва, 20 апреля, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить помощникам депутатов иметь второе гражданство, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Цитата из х∕ф «Семнадцать мгновений весны». Реж. Татьяна Лиознова. 1973. СССР «Не думай о гражданствах свысока»

«Давайте мы здесь проявим солидарность всех фракций, внесем такие поправки, которые введут запрет для помощников депутатов как штатных, так и на общественных началах», — заявил Володин.

«Что мы в отношении себя ничего не предлагаем? Давайте мы хотя бы действие закона, который принимаем в отношении госслужащих, муниципальных служащих, распространим на наших помощников», — рассуждает спикер Госдумы.

Госдума в третьем чтении приняла закон о требованиях к гражданству руководства Банка России, послов, чиновников и военнослужащих.