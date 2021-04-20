Казань, , 13:55 — REGNUM В Татарии за минувшие сутки в пунктах вакцинации иммунизацию прошли 3660 человек. Таким образом, по состоянию на 20 апреля в регионе привились 204 896 жителей.

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Полностью завершили вакцинацию 122 083 человека, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Записаться на вакцинацию можно пятью способами: через единый портал госуслуг РФ; портал государственных и муниципальных услуг РТ; единый номер 122; при обращении в МФЦ и при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

ИА REGNUM напоминает, вакцина «Спутник V» едва ли будет доступна для граждан ЕС ранее, чем в конце 2021 года. При этом немецкие СМИ сообщают о все более частых случаях «вакционного туризма» — специальных поездок граждан Германии в Россию, а в Еврокомиссии предупреждают, что у граждан, выезжающих вакцинироваться в Россию, могут возникнуть проблемы с будущими сертификатами вакцинации в ЕС.

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