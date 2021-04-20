Тюмень, , 13:17 — REGNUM В Тюменской области с 20 апреля из-за сухой безветренной погоды введён особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписано губернатором региона Александром Моором.

Тюменцам до 10 мая запрещено посещать леса, сжигать траву и мусор на приусадебных участках, готовить пищу на открытом огне, в том числе с использованием мангалов. Разрешено находиться в лесу лишь работникам, чья сфера деятельности связана с лесхозом, а также охотникам.

Сотрудники МЧС совместно с представителями правоохранительных органов и сотрудниками департамента лесного комплекса Тюменской области будут патрулировать леса с целью выявления нарушителей режима.