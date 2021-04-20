Владикавказ, , 13:16 — REGNUM В Северной Осетии предъявлено обвинение в мошенничестве сотруднице министерства труда и социального развития республики. Специалиста-эксперта отдела реализации льгот управления социальной защиты населения Кировского района обвиняют в хищении 14 млн рублей, сообщили 20 апреля в пресс-службе прокуратуры региона.

В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения в особо крупном размере». В ходе следствия установлено, что женщина с 2017 по 2020 год присваивала денежные средства, полагающиеся для выплат льготникам в качестве социальных гарантий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Оформив на четырех своих знакомых банковские карты, она незаконно получала на них выплаты, которые им не были положены. Дело сотрудницы минтруда передано в суд.