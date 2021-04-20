Москва, , 13:16 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о требованиях к гражданству руководства Банка России, послов, чиновников и военнослужащих, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля. Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Закон принят во исполнение новых положений Конституции. Это судьбоносное решение, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Устанавливается, что на должность председателя и заместителя председателя Банка России может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Аналогичные требования устанавливаются и в отношении послов и представителей.

Государственный или муниципальный служащий, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, в исключительных случаях в порядке, определенном президентом РФ, может продолжить проходить службу на замещаемой им должности либо может быть переведен с его согласия на иную должность при условии, что при замещении таких должностей не требуется оформление допуска к государственной тайне.

При этом норма не распространяется на граждан РФ, претендующих на замещение должности прокурора или руководителя федерального государственного органа либо замещающих указанную должность, а также на лиц, признанных гражданами РФ в соответствии с законодательством о принятии Крыма в состав России.

Главы госкорпораций выведены из-под действия новых норм.

Депутаты Госдумы также приняли в третьем чтении закон об ограничениях на трудовую деятельность для лиц, имеющих два гражданства, на госслужбе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил распространить эти требования и на помощников депутатов, в том числе и на общественных началах.

Согласно поправкам в Трудовой кодекс, трудовой договор с работником государственного органа или органа местного самоуправления, который замещает указанную должность, и не имеет гражданства РФ или имеет гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, подлежит прекращению в связи с возникновением установленных законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности. В таком случае трудовой договор прекращается, если этого работника невозможно перевести на другую имеющуюся у работодателя работу.

Вместе с тем в КПРФ считают, что закон — это лишь полшага к «национализации элит».

«Нельзя быть патриотом, имея недвижимость за рубежом», — высказал позицию депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

Читайте также: Володин предложил опубликовать списки помощников с двойным гражданством