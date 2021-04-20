Казань, , 13:52 — REGNUM В Татарии на 20 апреля подтверждено 20 098 случаев заражения коронавирусом. За сутки заболели еще 30 жителей, днем ранее — 33 человека. Выздоровели за все время 17 201 пациент, за сутки выписались 43 человека. За весь период произошли 446 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Новых жертв от инфекции не зафиксировано. Активными больными на сегодняшний день числятся 2451 пациент.

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Госпитализация из числа новых инфицированных потребовалась 19 жителям, 11 получают лечение на дому. Среди жителей Казани выявили 17 носителей вируса, еще семь проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19,

ИА REGNUM напоминает, в Татарии по состоянию на 19 апреля в регионе привились 201 236 человек. Полностью завершили вакцинацию 114 425 жителей.

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