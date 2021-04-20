Киев, , 13:17 — REGNUM Жителям Украины следует быть рассудительными во время празднования Пасхи. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 19 апреля, сообщила пресс-служба главы государства.

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В ходе селекторного совещания Зеленский обратился к правительству Украины с просьбой скорректировать подготовку к празднику, учитывая пандемию SARS-CoV-2.

«Хотя у нас и продолжается вакцинация, однако скопления людей сегодня до сих пор представляют угрозу. Я лично понимаю, насколько важен праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы», — сказал он.

Президент Украины добавил, что у всех граждан страны будет ещё много совместных праздников, однако в этом году «нам надо быть рассудительными».

Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили 8940 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 367 человек скончались от последствий заражения.

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