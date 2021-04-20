Прага, , 13:18 — REGNUM На фоне происходящего обострения отношений между Москвой и Прагой важно сохранить торговые связи Чехии с Россией. Об этом 20 апреля заявил чешский вице-премьер, глава минпромторга страны Карел Гавличек.

«У нас есть тысячи фирм, которые торгуют с РФ. Важно, чтобы торгово-промышленные отношения (между Чехией и РФ), насколько возможно, не понесли серьезные потери. Нет цели, чтобы кого-то торпедировать снова и снова. Вместо продолжения взаимной «перестрелки» я был бы рад, чтобы ситуация успокоилась», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Гавличек отметил, что сами по себе высылка российских дипломатов из Чехии и ответная высылка чешских дипломатов из России являются серьезным делом.

«То, что мы лишили Росатом возможности участвовать в тендере на АЭС «Дукованы» — это весьма резкий ответ. Было бы нехорошо, если бы мы соревновались в том, кто примет более серьезные меры», — добавил глава чешского минпромторга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрыв склада с боеприпасами в чешском Врбетице не является актом государственного терроризма со стороны России.