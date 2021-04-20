Ашхабад, 20 апреля 2021, 13:14 — REGNUM Авиакомпания «Туркменистан» выполнит два чартерных вывозных авиарейса по маршруту Москва — Туркменабад, сообщает 20 апреля издание «Туркменпортал» со ссылкой международный аэропорт Туркменабада.
Авиарейсы будут запущены 22 и 29 апреля. По данным аэропорта Домодедово, 22 апреля авиакомпания S7 совершит специальный авиарейс по маршруту Туркменабад—Москва.
Отметим, с начала пандемии посольство России организовало десять вывозных авиарейсов из Туркмении в Москву. Республика закрыла международное авиасообщение с марта 2020 года.