Томск, , 13:14 — REGNUM По состоянию на 20 апреля в Томской области выявлено 31 878 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

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За прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 31 жителя Томской области, выздоровел 21 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 30 935 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Томской области было подтверждено 22 случая заражения коронавирусом, выздоровели 19 человек.

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