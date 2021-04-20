Белгород, , 13:16 — REGNUM Около 300 жителей Белгородской области сдали кровь в День донора, который отмечается в России 20 апреля. В числе участников — врио губернатора Вячеслав Гладков, об этом он написал на своей странице в социальной сети.

В Белгороде в акции приняли участие порядка 200 человек. Ещё около 100 доноров сдали кровь в Короче, где работал передвижной мобильный пункт. Медики пополнили запасы на 126 литров крови.

«В связи с пандемией экстренная медицина остро нуждается в донорской крови, и нам нужно восполнять этот резерв», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

В Белгородской области почти 11 тысяч человек награждены нагрудными знаками «Почётный донор России» и «Почётный донор СССР». В первом квартале 2021 года на финансирование ежегодной денежной выплаты для доноров было направлено более 167,7 млн рублей.