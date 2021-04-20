Уфа, , 13:21 — REGNUM Четыре гранта по 75 млн рублей на развитие науки для вузов Башкирии учредило правительство республики. Об этом 20 апреля сообщил глава региона Радий Хабиров на заседании учёного совета Башкирского государственного университета.

Глава региона также отметил, что объединённому большому университету передадут научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений, который сейчас входит в структуру Академии наук региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что учёный совет Башкирского государственного университета поддержал идею создания объединённого вуза в регионе. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, в случае успеха новый вуз по федеральной программе «Приоритет — 2030» может получить грант в размере 1 млрд рублей.