Москва, , 13:11 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее функционал единого портала государственных услуг. Об этом 20 апреля сообщает сайт правительства России.

Теперь в личном кабинете на сайте портала будут отображаться виды объектов недвижимости, их назначение и дата ввода в эксплуатацию, а также кадастровый номер и кадастровая стоимость, площадь и другие основные характеристики. Кроме того, будет указан размер доли в праве собственности.

Уточняется, что необходимая информация будет поступать из ЕГРН для ознакомления. Однако для получения выписки по-прежнему нужно будет обратиться в Росреестр.