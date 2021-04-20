Нижний Новгород, , 13:10 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 20 апреля выявили 1225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем прироста инфицированных с 5 октября 2020 года. Накануне был выявлен 1251 новый носитель коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 605 457 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Самарской области выявили 190 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Нижегородской области — 183, в Саратовской области — 133, в Пермском крае — 102, в Башкирии — 99, в Пензенской области — 97, в Ульяновской области — 84, в Кировской области — 76, в Оренбургской области — 73, в Удмуртии — 64, в Чувашии — 46, в Мордовии — 33, в Татарии — 30, в Марий Эл — 16.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 112 132 случая, в Самарской области — 59 674, в Саратовской области — 57 668, в Пермском крае — 53 426, в Ульяновской области — 52 577, в Пензенской области — 44 009, в Оренбургской области — 41 639, в Кировской области — 41 369, в Башкирии — 34 397, в Удмуртии — 32 129, в Чувашии — 23 676, в Татарии — 20 098, в Мордовии — 19 760, в Марий Эл — 12 903.

Полностью выздоровели 560 486 жителей округа, за последние сутки выписаны 1535 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 13 696 человек, за минувшие сутки скончались 63 жителя Поволжья. Накануне умерли от последствий заражения коронавирусом 62 жителя округа.

По-прежнему значительно отличаются данные регионального и общефедерального штабов по числу смертей от COVID-19 в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 20 апреля от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 406 человек, в течение последних суток летальных случаев не регистрировалось. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 788 жителей Удмуртии скончались с начала пандемии, два человека — за последние 24 часа.

Отметим, весной прошлого года максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 апреля в России с начала пандемии подтверждено 4 718 854 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 8164 новых носителя SARS-CoV-2. Полностью выздоровел 4 343 229 жителей России, за сутки выписан 9631 человек. 106 307 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 379 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 269 318 человека.