Джакарта, , 13:09 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 5549 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 20 апреля 2021 года в Индонезии выявлено 1 614 849 носителей коронавируса.

За сутки побороть коронавирус смогли 6728 человек. Всего от COVID-19 вылечились 1 468 142 человека.

В период с 19 по 20 апреля 2021 года от COVID-19 скончались 210 человек. Эпидемия унесла жизни 43 777 человек в Индонезии.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 102 930 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 10 966 934 жителя Индонезии прошли вакцинацию от COVID-19, включая медицинских работников, государственных служащих и пожилых жителей.

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