Пермь, 20 апреля 2021, 13:07 — REGNUM В Пермском крае экстренно приземлился военный самолет. Причиной аварийной посадки стал сбой в работе бортового оборудования, сообщают СМИ.
ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета: сработала сигнализация, указывающая на отказ приборов. Местом экстренного приземления стал аэропорт «Большое Савино».
По данным пресс-службы Центрального военного округа, экипаж по команде руководителя полетов совершил штатную посадку на аэродроме базирования. После выяснения причин срабатывания сигнализации самолет продолжит выполнять задачи в соответствии с планом подготовки.