Москва, , 13:06 — REGNUM Обвинения Чехии в адрес граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова являются абсурдными, заявил 20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, подобные совершенно абсурдные обвинения не являются поводом для какого-то анализа», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, пытались ли в Москве проанализировать, действительно ли Боширов и Петров ездили в Чехию.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля чешский генпрокурор Павел Земан заявил журналистам, что за нападением на склад во Врбетице на востоке Чехии стоят те же люди, которых в Великобритании подозревают в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Тогда Лондон обвинил в покушении якобы агентов российских спецслужб Александра Петрова и Руслана Боширова.

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