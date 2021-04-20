Магас, , 13:06 — REGNUM В Ингушетии произошло ДТП с тремя жертвами. Автоавария случилась утром 20 апреля на федеральной трассе «Кавказ», сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, две автомашины, в том числе грузовая «Газель» и «Лада Приора» столкнулись около 10:48 неподалеку от сельского поселения Троицкое. В результате ДТП скончались на месте от полученных телесных повреждений три человека. Одного пострадавшего доставили в больницу.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства автоаварии.

Как сообщили в ГИБДД по региону в период с 11 по 17 апреля в Ингушетии произошло три ДТП, в результате которых погиб один человек, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.