Берлин, , 13:10 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen вывел на европейский рынок модели Arteon R и универсал Arteon R Shooting Break. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Заказать новинки немецкие автолюбители могут уже сейчас. Начальная комплектация фастбэка Arteon R стоит 63 095 евро (около 5,7 млн рублей), а базовая версия Arteon R Shooting Brake продаётся дороже — за 63 980 евро (5,78 млн рублей).

Модели Arteon R и Arteon R Shooting Brake комплектуются бензиновым турбированным двигателем EA888 evo4 рабочим объёмом два литра. Производительность «движка» равна 320 л. с., а его максимальный крутящий момент составляет 420 Нм. Силовой агрегат сочетается с семискоростной роботизированной коробкой передач DSG с двойным сцеплением и приводом 4Motion с опцией контроля вектора тяги (R-Performance Torque Vectoring).

Ранее в Шанхае на автомобильной выставке Volkswagen представил свой самый большой кроссовер под названием Talagon. Его длина равна 5152 мм, ширина составляет 2002 мм, а высота — 1795 мм. При этом размер колёсной базы достигает 2980 мм.

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