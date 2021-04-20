Москва, , 13:12 — REGNUM Восприятие России побывавшими здесь иностранцами отличается от искусственных стереотипов и пропагандистских клише. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в предисловии к книге немецкого режиссера и менеджера в сфере культуры Ханса-Йоахима Фрая «Научиться любить Россию», представленной 20 апреля в Москве.

Презентация российского издания книги проходит в ТАСС. В предисловии Путин отметил, что российский читатель сможет взглянуть на современную жизнь, ценности и устремления своего народа глазами немецкого общественного деятеля.

«Ощутить, насколько искусственные, навязанные стереотипы и пропагандистские клише далеки от реального восприятия людей, посетивших Россию, стремящихся объективно оценить её проблемы и её достижения», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, Фрай — искренний друг России и глубокий знаток её истории и традиций, он делает многое для продвижения гуманитарного сотрудничества двух стран.

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