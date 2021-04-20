Берлин, , 13:04 — REGNUM Руководители ЕС из политических и коммерческих соображений препятствуют скорейшему доступу граждан к российским вакцинам и тем самым показывают свое отношение как к нашей стране, так и к своим согражданам, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 20 апреля.

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Ранее в Еврокомиссии заявили, что вакцина «Спутник V» едва ли будет доступна для граждан ЕС ранее, чем в конце 2021 года. При этом немецкие СМИ сообщают о все более частых случаях «вакционного туризма» — специальных поездок граждан Германии в Россию, а в Еврокомиссии предупреждают, что у граждан, выезжающих вакцинироваться в Россию, могут возникнуть проблемы с будущими сертификатами вакцинации в ЕС.

« Немцы не зря считаются в Европе одним из наиболее рациональных народов. Кроме того, уверен, что среди тех в Германии, кто хочет сделать прививку российской вакциной, немало выходцев из бывшей ГДР — они знают, что такое советская система здравоохранения, наследие которой и работает сегодня в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Поведение европейских руководителей, которые из политических и коммерческих соображений препятствуют скорейшему доступу европейцев к российским вакцинам, отвратительно. Вот уже тех, кто едет вакцинироваться в Россию и другие страны, пугают проблемами с будущими сертификатами вакцинации.