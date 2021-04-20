Минск, , 13:03 — REGNUM В ходе состоявшихся 19 апреля в Женеве переговоров министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет она «была ознакомлена с оценками ситуации после президентских выборов 2020 года и перспективными планами руководства страны по совершенствованию политической системы путем конституционной реформы». В свою очередь белорусскими министр получил и отверг предложение Управления Верховного комиссара воспользоваться опытом ООН в нормализации состояния прав человека в постсоветской республике.

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Макей информировал Бачелет о белорусском контексте «поиска общегосударственного баланса интересов в тесно пересекающихся сферах национальной безопасности, устойчивого развития и прав человека», сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

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«Верховный комиссар М. Бачелет изложила подходы своего офиса по вопросам сотрудничества с нашей страной и призвала правительство Белоруссии воспользоваться экспертизой УВКПЧ в целях развития политической системы в части, касающейся сферы прав человека. Министр выразил сожаление в связи с политизацией мандата Верховного Комиссара в свете последних решений Совета ООН по правам человека и подчеркнул, что Белоруссия никогда не согласится на вмешательство в свои внутренние дела со стороны третьих государств или международных структур», — сказано в официальном сообщении.

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