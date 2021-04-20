Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM Сотрудники Следственного комитета РФ начали доследственную проверку после того, как сотрудник частной охранной фирмы (ЧОП) смертельно ранил одного из двух разбойников, пытавшихся ограбить табачную лавку. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ранним утром 20 апреля двое мужчин совершили разбойное нападение на магазин «Табачная лавка» на проспекте Энгельса на севере Петербурга. Продавец магазина нажала тревожную кнопку, на вызов прибыл наряд ЧОП «Титан», который предпринял попытку задержания нападавших. Один из злоумышленников напал с ножом на 44-летнего охранника, который в ответ произвел выстрелы из служебного пистолета.

Одному из нападавших всё-таки удалось скрыться с места происшествия, а 25-летний менее удачливый соучастник с огнестрельным ранением был госпитализирован в больницу, где вскоре скончался.

«По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, в рамках которой будут выяснены все обстоятельств происшедшего и принято процессуальное решение, — уточнили в ведомстве. — Следственными органами регионального управления МВД России по факту разбойного нападения возбуждено и расследуется уголовное дело».

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