Армавир, Краснодарский край, , 13:02 — REGNUM Потолок обвалился в одном из кабинетов школы №2 Армавира Краснодарского края во время урока утром 20 апреля. В результате пострадали трое детей, двоим потребовалась госпитализация.

По предварительным данным, обрушение штукатурки с потолка на площади около 10 кв. м произошло 20 апреля около 08:40, в это время в кабинете занимались ученики второго класса. В результате ушибы получили трое учеников, двоих пришлось госпитализировать, угрозы их жизни нет. Школа работает в штатном режиме, сообщили «Кубанские новости».

Прокуратура и следственные органы СУ СКР по региону начали проверку по факту происшествия.