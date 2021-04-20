Новосибирск, , 13:01 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки было выявлено ещё 74 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 70 случаев.

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«Скончались ещё четыре пациента: мужчина в возрасте 64 года и женщины в возрасте 61 год, 69 лет, 100 лет. Всего в регионе умерли 1715 человек, — сообщил оперативный штаб области. — В отделениях реанимации находятся 63 человека, на ИВЛ — 14 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 40 335 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2394 детей; 37 421 пациент выздоровел (+44 за сутки).