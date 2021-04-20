Минск, , 13:03 — REGNUM Власти Белоруссии никогда ничего не скрывали и не хотят скрывать от «украинских друзей» и друзей у Минска на Украине вряд ли стало меньше. Об этом 20 апреля заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с депутатом Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Евгением Шевченко, его слова приводит агентство БелТА.

«Мы никогда ничего не скрывали от украинских наших друзей, скрывать не намерены и впредь, тем более от наших друзей. Может быть, я думал, что их (количество — ред.) уменьшилось, но вряд ли», — сказал он.

Также Лукашенко высказал предположение о том, что о друзьях Белоруссии на Украине меньше говорят и сами они на данный момент меньше говорят.

«Но не думаю, что у нас там меньше друзей», — добавил белорусский лидер.

Кроме того, он указал, что надеется на то, что данная встреча станет добрым сигналом, который будет способствовать развитию отношений Белоруссии и Украины.

«Во-первых, (эта встреча — ред.) повод поговорить о белорусско-украинских отношениях. Мы, наверное, мало говорим в последнее время вообще на эту тему. А если говорим, то не всегда позитивно», — отметил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин обсуждал в телефонном разговоре с американским лидером Джозефом Байденом информацию о готовившемся покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко.